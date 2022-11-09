AVATR阿維塔電動車將入駐華為展間

中國電動車品牌 AVATR 阿維塔的新車，未來將出現在中國當地的華為門市，這是繼重慶小康集團旗下賽利斯 AITO 問界後，另一家選擇與華為合作，期能透過華為銷售通路拓展銷量的中國電動車廠商。

目前華為與汽車製造商之間有三種合作模式，一種是為車商提供標準化零組件；另一種是「HI」(Huawei Inside) 模式，合作內容涉及自動駕駛和智慧座艙；還有所謂的智選車模式，也就是華為通路除了陳列銷售華為的手機等消費電子產品之外，還會展示汽車並提供試駕服務。

據中國媒體《未來汽車 Daily》報導，日前阿維塔和華為達成共識，頭號車款的智能電動轎跑 SUV「阿維塔 11 」，將於年底前正式入駐華為在北京、深圳的旗艦店。

對新品牌而言，如何增加銷售管道是重要關鍵。華為的銷售網路遍及中國各地，對阿維塔來說，可說是絕佳的合作對象。加上問界、阿維塔的電動車上頭有採用華為研發的麒麟芯片和鴻蒙 OS 等， 在華為展間陳列也就不顯突兀，還可引來華為愛用者的興趣，且新品牌借助華為通路資源，能省下大量的佈點時間和成本。

雖然銷售通路的增加，並無法保證銷量就會跟著起飛，但是理想汽車創辦人兼執行長李想於多年前就指出「在一個城市有或沒有門市，市場占有率會相差 8 倍」。

另外在過去兩年，華為手機在美國打壓之下沒了 5G 晶片，手機對經銷商的利潤貢獻也越來越低；從華為財報來看，2021 年的消費者業務收入為人民幣 2434.31 億元，首次同比下滑，跌幅高達 49.6%，占總收入的比重也從 2020 年的 54.18% 降到 38.23%。智慧型手機賣不動，華為銷售網路也在萎縮，根據華為年報，該公司 2020 年底的全球零售點數量近 6 萬家，但是在 2021 年底已減少到 5.6 萬家。

為此，華為為了另尋出路，也決定投入電動車產業；另外與其他電動車品牌合作賣車，華為也可從中抽成，多少可為銷售通路帶來額外收入。