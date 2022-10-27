人民幣1,442億 華為上季營收連續第二季溫和成長

中國電信巨擘華為頭三季營收為人民幣（下同）4,458 億元（620.3 億美元），第 3 季營收成長 6.5%，為連續第二季溫和增長。

華為周四（27 日）下午發布財報，前三季營收為 4,458 億元，主營業務利潤率為 6.1%，總額較去年同期少 100 億元。據路透估算，頭三季獲利銳減 42.45% 至 267.5 億元。

此前華為公布的財報顯示，上半年營收為 3,016 億元，淨利潤率 5.0%。由此可知，華為上季營收為 1,442 億元，較去年同期成長 6.5%。

華為第 2 季營收為 1,706 億元，年增 1%，為 2020 年第 4 季美國祭出出口限令以來首度營收正成長。

華為輪值董事長徐直軍說：「整體經營結果符合預期，終端業務下行趨勢持續放緩，ICT 基礎設施業務保持了穩定增長。華為將繼續吸納優秀人才，持續投資研發，不斷提升產品競爭力，為客戶、為社會創造價值。」

美國政府在 2019 年將華為列入出口黑名單，規定該公司未獲美方批准，禁止採購美企的零件和技術。

此舉重創華為手機業務，該事業 2019 年在中國市場的市占率高達 42%，如今已落後競爭對手。

華為正在發展依賴美國程度較小的業務，包括智慧車零件、節能系統及雲端服務。