〈台股盤前〉美股反攻台指期夜盤漲逾百點 挑戰站回13400點關卡

台股 8 日帶量上攻，上漲 124 點收在 13347 點，美股四大指數持續走強，激勵台指期夜盤再漲逾百點，一度觸及 13500 點，隨著美元指數轉弱，帶動大盤短線多頭強勁，今 (9) 日可望挑戰站回 13400 點整數大關。

美股道瓊指數上漲 333.83 點或 1.02%，收 33160.83 點，那斯達克指數上漲 51.68 點或 0.49%，收 10616.20 點，標普 500 指數上漲 21.31 點或 0.56%，收 3828.11 點，費半上漲 52.8 點或 2.15%，收 2503.4 點，台積電 ADR (TSM-US) 大漲 3.60%、聯電 ADR (UMC-US) 漲 1.26%。

國內外焦點，幣圈陷入大動盪，加密貨幣平台 FTX 出現流動性危機，導致加密貨幣 FTT 閃崩，比特幣暴跌超過 10%，同時波及整個幣圈，加密貨幣交易平台幣安 (Binance) 宣布計劃收購對手 FTX 後，加密貨幣跌勢才有所收斂。

美國期中選舉開跑，今年將改選眾議院所有 435 個席次，以及參議院 35 個席次，和 36 州州長席次；民調顯示，共和黨可能贏得眾議院多數席次，但參議院競爭激烈。華爾街預估，若共和黨控制眾議院和參議院，將有利於股債市場，若民主黨保留參眾兩院，將有利於美元走高。

聯發科 (2454-TW) 宣布推出新一代旗艦 5G 晶片天璣 9200，採用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 第二代 4 奈米製程，擁 170 億個電晶體，同時支援 Sub-6GHz 和毫米波，以及 Wi-Fi 7 連網，推動全球行動體驗升級，終端產品年底前問世。

MIH 執行長鄭顯聰在 MIH Demo Day 發表 Projext X 計畫，以三人座小型電動車作為示範車款，概念車預計 2023 年底亮相、2024 年生產，定價 2 萬美元以下，後續也將推出六 / 九人座車款，目標 2025-2026 年，MIH 平台要達每年 10 萬輛電動車的經濟規模目標。