鼎炫-KY今年將再賺回一股本 明年營收可望創新高

鼎炫 - KY (8499-TW) 旗下隆揚電子 (301389-SZ) 已在深圳交易所完成掛牌，鼎炫對隆揚電子持股也降爲 69.04%，法人估計鼎炫今年營收在 24 億元，爲在台上市以來首度出現衰退，但全年每股純益仍將維持在 10 元以上，將是鼎炫連三年賺回超過 1 個股本。

鼎炫今年營收衰退，主要在於占營收 70% 的隆揚 EMI 材料出貨受大陸疫情、重慶限電影響，隨著隆揚電子完成上市籌資並擴大現有 EMI 材料產能及自動化生產擴充，有助 2023 年鼎炫營收突破 26.6 億元再創高。

鼎炫 - KY 旗下的隆揚電子本次 IPO，總計募集人民幣 15.95 億元 (約新台幣 70 億元)，隆揚電子在 2023 年首季將赴越南設立產品模切生產據點。

近期鼎炫 - KY 的業績表現來看，10 月營收預估將維持 9 月的 2.2 億元水準，第四季營收維持第三季 6.33 億元，鼎炫今年營收在 24 億元，是在台上市以來首度出現衰退。但鼎炫認為，2023 年的成長動能在於對於 5G 材料及汽車的應用屏蔽、散熱材料出貨。

隆揚電子材料產品涵蓋電磁波屏蔽材料，電磁波吸波材料，絕緣材，緩衝材料等，為 IT 行業的電磁波屏蔽，絕緣隔離，吸震緩衝和散熱等問題提供綜合解決方案，在華東及重慶設立有生產線支援 EMS 的 NB、平板等產品生產，也是美系品牌大廠的認證供應商。

隆揚除 EMI 材料，也以新團隊返台投資成立新公司，布局石墨散熱材料開發，投資 1.3 億元成立子公司聚赫新材公司，地點位在竹南，主要致力開發石墨散熱材料，除致力材料開發能力，並掌握生產能力，其開發的奈米石墨銅材料並已積極在向客戶送樣中。