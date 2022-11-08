加密貨幣周二上午急跌 比特幣失守2萬美元關卡

加密貨幣周二 (8 日) 上午急跌，比特幣 (BTC) 價格在 3 小時內下跌約 1000 美元，24 小時挫 6.1%，加密貨幣交易所 FTX 此前傳出資金危機，促使市場進入新一波擔憂。

與 FTX 交易所關聯較密切的 FTT、Solana(SOL) 先遭到拋售，前期大漲的狗狗幣 (DOGE) 也面臨賣壓，並導致整體加密市場崩盤。以太幣 (ETH) 賣壓急增，價格也由上午 1570 美元附近，跌至 1450 美元下方，24 小時挫 8.75%。

截至台北時間 13:25，比特幣報 19447 美元，以太幣報 1444 美元，遭大幅拋售的山寨幣中，狗狗幣 24 小時跌 16%，報 0.0984 美元，Solana 挫 22%，FTT 更是重挫逾 30%，暫報 15.559 美元。

以太幣加速下跌 (圖表取自 newsbtc.com)

期權數據顯示，對與比特幣和以太幣相關的看跌期權的需求重新出現。投資情緒轉為悲觀，可能反映出對 FTX 財務的擔憂，以及兩大交易所的爭執，正反映於市場價格上。

加密衍生品技術平台 Paradigm 主管 Patrick Chu 表示，在與 FTT 相關的負面消息傳出後，市場看到新的看跌需求。

Coindesk 在 2 日報導稱，Alameda Research 的資產負債表中，大量資產和抵押品皆是 FTX 的 FTT 代幣。這一情況並未立即反映在市場，不過，由於傳出幣安有意清算手上 FTT，加劇了市場動盪。

幣安執行長趙長鵬表示，幣安去年因退出 FTX 的一部分股權，收到約 21 億美元等值的 BUSD 和 FTT。由於最近曝光的消息，幣安決定清算帳面上任何剩餘 FTT。

FTX 創辦人、同時身兼 Alameda Research 執行長的 Sam Bankman-Fried(SBF) 重申，FTX 當前並沒有收到任何影響，用戶的資產也非常安全，此次事件為競爭對手的攻擊。FTX 手上仍有 10 億美元現金，足夠讓所有用戶完成提款。