〈紐約匯市〉美元指數連三黑 收近兩個月新低 比特幣暴跌

德國公債殖利率上漲為歐元帶來提振，並打壓美元，美元指數連續三個交易日下跌，且周二 (8 日) 收近兩個月新低，市場同時也在關注美國期中選舉和本周稍晚的通膨數據。全球最大加密貨幣交易所幣安 (Binance) 稍早宣布將收購 FTX 部分資產後，比特幣暴跌至兩年低位。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.47%，至 109.60，為 9 月 12 日以來最低收盤價。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，對歐洲央行進一步收緊政策的預期，帶動德國公債殖利率穩步攀升。與美債利差收窄之下，美元承壓。

歐元兌美元上漲 0.5% 至 1.0071 美元，連續三個交易日走高。德國 2 年期公債殖利率周二最高升至 2.252%，創下 2008 年以來新高。

與此同時，市場正在關注美國期中選舉，本次選舉結果很可能導致分裂的聯邦政府，這對民主黨的大型社會支出計畫來說恐怕不利。

經濟數據方面，美國將在周四公布 10 月消費者物價指數 (CPI)。經濟學家預測，月增率和年增率將分別小幅下滑至 0.5% 和 6.5%，然而，即使通膨放緩，聯準會(Fed) 也不太可能放慢緊縮步伐。

聯邦基金期貨市場預測，Fed 利率將在 2023 年 6 月達到 5.117% 的峰值。

Oanda 市場分析師 Ed MoyaFed 認為通膨將進一步放緩，但服務業恐怕無法充分緩解物價壓力。」他預估，Fed 可能會在 12 月會議上升息 2 碼，2 月再以同樣幅度升息，且 3 月升 1 碼。與其他貨幣的利差將有助於帶動美元走強，嚴重的經濟衰退風險以及中國清零政策也是利好。

日元兌美元漲 0.7%，至 145.62 日元兌 1 美元，收盤價逼近一個月新高。

隨著日本當局斥資 6.35 兆日元來支撐貨幣，日本 10 月外匯存底較上月大幅下滑，月降幅創紀錄次高。

自上周五 (4 日) 創下兩年來最佳單日表現後，人民幣連續兩日回落，離岸人民幣兌美元下跌 0.1%，至 7.2334 人民幣兌 1 美元。

其他主要貨幣方面，澳幣兌美元升 0.45% 至 0.6505 美元，美元兌加幣貶 0.5% 至 1.3425 加元。

在幣安宣布將收購 FTX 後，比特幣暴跌至兩年低位，截稿前下跌 12% 至 18,434 美元，以太幣也跌 18%，至 1,309.9 美元。

幣安共同創辦人趙長鵬周二表示，已簽署收購 FTX 非美國資產的意向書，未來幾天將展開盡職調查。根據趙長鵬的說法，FTX 向幣安尋求幫助，盼解決嚴重的流動性緊縮問題。

截至台灣時間周三 (9 日) 約 6:00 價格：