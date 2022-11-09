WSJ：祖克柏證實開始裁員 人力招募和業務團隊首當其衝

華爾街日報 (WSJ) 周二 (8 日) 報導，Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 向公司高階主管證實，將從周三 (9 日) 開始裁員，且特別提到人力招募和業務團隊會是裁員目標。

WSJ 先前指出，Meta 已要求員工本周避免非必要旅行。本次裁員預估影響上千名員工，是 Meta 成立 18 年來首次大規模裁員，可能也是今年科技業裁員潮當中規模最大的一輪。

據知情人士透露，祖克柏在周二的會議上表現得很沮喪，認為自己應該要為失誤負責，因為他對成長的態度過於樂觀，導致公司人力過剩。Meta 截至 9 月底的員工人數已超過 8.7 萬名。

祖克柏特別提到，公司的人力招募和業務團隊會是裁員目標之一，預估會在美東時間周三上午 6 點前公布這項計畫，具體的裁員對象會在當日上午通知。

根據 Meta 的人資主管 Lori Goler 的說法，遭到解僱的員工將獲得至少四個月的遣散費。

隨著大環境不斷惡化，Meta 今年股價已跌逾 70%，投資人除了被快速膨脹的資本支出給嚇到之外，也為核心社群媒體業務成長停滯感到憂心。

Meta(META-US) 周二收盤小跌 0.26% 至每股 96.47 美元，盤後小漲 0.28%。

在疫情期間大舉招聘後，如今科技業正面臨多年來最大規模的裁員浪潮。推特在新東家馬斯克 (Elon Musk) 上任後解僱上千名員工；Snap8 月時宣布將裁減約兩成人力，即約 1000 名員工；Salesforce 周二也證實裁員消息，預估本周的裁員計畫將影響 2500 名員工。