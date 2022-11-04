Lyft為削減成本 將裁員近700人

叫車公司 Lyft 周四（3 日）表示，將裁員 13% 約 683 名員工，應對當前艱困的經濟環境。此舉為該公司最新成本削減的措施。

Lyft 聯合創始人 John Zimmer 與 Logan Green 在給員工的備忘錄中表示，公司無法避免通膨與經濟放緩的現實影響，為讓明年營運順利不受到外部事件改變計畫，因此做出裁員的決定。

Lyft 預估此舉將能讓第四季的成本支出介在 2,700 萬至 3,200 萬美元之間。該公司今年稍早時候已裁員 60 人並在 9 月凍結招聘。

不過 Lyft 表示，這輪裁員不會影響其先前對第三季做出的財測，該公司預估該季營收介在 10.4 億至 10.6 億美元之間，經調整息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）預估介在 5,500 萬至 6,500 萬美元。

另外，Lyft 還維持其 2024 年的財測，預估調整後 EBITDA 為 10 億美元，自由現金流逾 7 億美元。Lyft 將於下周一（7）美股盤後公布第三季財報。

有外媒報導指出，除了裁員外，Lyft 還將出售其第一方車輛服務業務，並預期買家將替該部門員工提供職缺。

Lyft 先前已經表示，將至少在明年之前凍結美國的招聘活動，以在宏觀經濟不穩定時其控制成本並維持獲利。

美國目前正面臨高通膨與全球經濟前景不穩對消費者支出的影響，另外科技股也因全球經濟前景不確定性而受重創。

值得注意的是，近期美國勞工部擬將零工歸為正式職員，像 Lyft 與 Uber(UBER-US) 這類依賴零工的公司營運成本可能提高。

截稿前 Lyft(LYFT-US) 盤中股價下跌 0.82%，每股暫報 13.88 美元。