臉書母公司傳首度大規模裁員 影響數千人

知情人士透露，臉書母公司 Meta(META-US) 計劃本周啟動裁員，將影響數千人，為該公司成立 18 年來首度大規模裁員。

《華爾街日報》報導，消息人士表示，Meta 計劃最快周三（9 日）宣布裁員，預估將影響數千名員工。截至 9 月底，該公司員工人數超過 87,000 人。知情人士說，Meta 主管已通知員工，本周起取消非必要出差。

這項裁員計畫，將是 Meta 創立 18 年來首次大規模裁員。雖然 Meta 的裁員比率比推特小，但 Meta 可能是今年來裁減人數最多的大型科技公司。

Meta 發言人對此不予置評，僅建議投資人參考執行長祖克伯近日發言，即該公司將把「投資集中在少數優先成長領域」。

祖克伯 10 月 26 日在第 3 季法說會上說：「因此，這意味著一些團隊將明顯增長，但明年多數團隊將保持平穩或萎縮。」他說：「整體而言，我們預估明年結束時，我們的規模將大致與現在相同，或比現在略小。」

《華爾街日報》曾在 9 月報導，Meta 打算未來數月至少削減 10% 的支出，且裁員是減少支出的方式之一。

由於人們在疫情期間將更多生活和工作轉移至線上，Meta 和其他科技巨擘一樣，大舉招兵買馬。該公司在前兩年徵才逾 27,000 人，並在今年頭九個月增加 15,344 名人手。