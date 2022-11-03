〈財報〉高通Q1財測遠遜預期又凍結招聘 盤後挫近7%

高通 (QCOM-US) 周三 (2 日) 盤後公布會計年度第四季 (9 月季度) 財報符合預期，但第一季財測遠低於分析師預期，令盤後股價挫近 7%。高通也表示，本季開始凍結招聘。

近時確認，高通周三收低 4.12%，盤後重挫 6.84%，報每股 104.81 美元。

第一財季財測關鍵數據

調整後每股獲利 (EPS)：介於 2.25 美元至 2.45 美元

營收：92 億美元至 100 億美元

根據 Refinitiv 調查，分析師預估第一財季 EPS 3.42 美元、營收 120.2 億美元。

第四財季 (9/25 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的共識)

調整後 EPS：3.13 美元 vs. 3.13 美元

調整後營收：年增 22% 至 113.9 億美元 vs. 113.7 億美元

高通表示，因應宏觀經濟環境造成的不確定性而更新對 2022 年 3G/4G/5G 手機銷量的預期導引，先前估計銷量較去年同期下降 5% 左右，現改為百分比偏低二位數的跌幅。

「需求快速惡化以及整個半導體產業供應限制放寬，導致通路中的庫存上升。」

各部門營收

高通 CDMA 技術 (QCT) 部門：年增 28% 至 99 億美元 vs. 98.7 億美元 (StreetAccount 調查的預期共識)

該部門含智慧手機晶片、射頻前端模組 (RFFE)、汽車晶片和物聯網 (IoT) 設備，這些產品的營收分別為：

智慧手機年增 40% 至 65.7 億美元，略低於 StreetAccount 調查的預期共識 65.9 億美元。

汽車晶片年增 58% 至 4.27 億美元

IoT 業務年增 24% 至 19.2 億美元

RFFE 業務年減 20% 至 9.92 億美元

高通技術授權 (QTL) 部門：年增 8% 至 14.4 億美元 vs. 15.8 億美元 (StreetAccount 調查的預期共識)

該部門包含 5G 和其他公司技術相關的授權許可費用。

執行長 Cristiano Amon 周三在財報會議上表示，半導體產業正面臨宏觀經濟逆風，「我們無法倖免」，公司已凍結招聘並準備根據需要進一步削減營運費用。

「我們處於強勁地位可管理近期逆風。」他強調公司正面臨暫時性的周期庫存下降。

高通發言人表示，凍結招聘從 2023 會計年度開始實施的。

第四財季發展

高通已將與三星的專利許可協議延長至 2030 年。

提供晶片架構讓高通使用的 Arm 以違反授權協議和商標侵權為由，對高通提起訴訟。

不計盤後波動，高通今年迄今股價下跌 38.48%，但同期 S&P 500 指數僅下跌 20%。