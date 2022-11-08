通膨仍為心頭之痛 美國10月NFIB小企業信心指數下跌

最新公布的調查顯示，10 月美國小企業信心小幅下降，原因是居高不下的通膨令市場情緒承壓，而且更多業主預期經濟前景將惡化。

全國獨立企業聯合會 (NFIB) 周二 (8 日) 表示，其小企業樂觀指數上月下跌 0.8 點至 91.3，為 7 月以來最低水平。今年上半年數據惡化，而小企信心最近連續兩個月上漲之後出現回落。

33% 的業主報告，通貨膨脹是他們經營業務中最重要的問題，比 9 月上升 3 個百分點，比 7 月數字低 4 個百分點；7 月數字是 1979 年第 4 季以來最高。

Fed 已將利率從今年年初的接近零的水平提高到目前的 3.75% 至 4% 的區間，以應對數月來一直處於 40 年高點附近的物價壓力。

在周二的期中選舉之前，通貨膨脹也是選民的一個熱點，民主黨人擔心這可能會讓他們將對國會一院或兩院的控制權拱手讓給共和黨。

Fed 主席鮑爾上周表示，Fed 希望最快在 12 月 13 日至 14 日的下次政策會議上放慢升息步伐，但現在預計升息時間將持續更久，最終利率將高於以前的預期。按照 Fed 首選的通膨指標，通膨率仍然是其 2% 目標的 3 倍多。

由於通膨率仍居高不下，Fed 收緊信貸的全面影響尚未在經濟中充分回應，預計未來 6 個月商業狀況會改善的業主比率較 9 月下降 2 個百分點至 -46%。NFIB 的不確定性指數在 10 月與上月持平。

調查還顯示，46% 的業主報告上個月的職位空缺難以填補，與 9 月相比沒有變化。上周公布的政府數據顯示，截至 9 月的職位空缺為 1070 萬個，高於預期，代表勞動需求依然強勁。