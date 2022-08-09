7月NFIB小企業樂觀指數微升 8個月來首度上揚

全國獨立企業聯合會 (NFIB) 周二 (9 日) 公布調查顯示，隨著燃料價格回落和職位空缺變得略微容易填補，美國小企業信心在 7 月小幅上升，但通膨擔憂加劇。

NFIB 表示，小企業樂觀指數在 7 月上漲 0.4 點至 89.9，為去年 12 月以來的首次單月上漲。即使如此，這個水平仍遠低於 48 年平均水平 98。約 37% 的小企業主報告，通貨膨脹是最重要的問題，這是自 1979 年第 4 季以來的最高水平。

通膨飆升迫使 Fed 今年大幅升息，以減緩經濟成長速度，同時避免經濟陷入衰退。

除了房市急劇放緩之外，對經濟和物價壓力的影響並不明顯。美國 7 月就業成長出人意料地加速。經濟學家估計，7 月消費者物價將同比上漲 8.7%；低於 6 月 9.1% 的年增幅，仍遠高於 Fed 2% 的目標。市場普遍預計 Fed 今年將繼續進一步升息，增加了經濟衰退的風險。

NFIB 調查顯示，7 月有 49% 的業主有職位空缺，較 6 月下降 1 個百分點，勞動力質量仍然排在第二位，僅次通貨膨脹，有 21% 的業主將其列為首要業務問題，較 6 月下降 2 個百分點。

與此同時，該調查的不確定性指數躍升至 4 月以來的最高水平。

NFIB 首席經濟學家鄧克爾伯格 (William Dunkelberg) 表示：「隨著業主繼續應對歷史性的高通膨、勞動力短缺和供應鏈中斷，小企業部門的不確定性再次攀升。」