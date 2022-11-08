柯爾百貨：CEO加斯下月離職

柯爾 (Kohl"s)(KSS-US) 周二 (8 日) 表示，該公司 CEO 加斯 (Michelle Gass) 即將離開公司，另覓新的職涯。

該零售商還公布了第 3 季初步業績。 該公司表示，當季可比銷售額同比下降 6.9%，淨銷售額同比下降 7.2%。

在柯爾宣布消息後，股價在周二盤前交易上漲了約 12%。

柯爾表示，領導層變動將於 12 月 2 日生效。董事會任命自去年起擔任柯爾董事的金斯伯瑞 (Tom Kingsbury) 擔任臨時 CEO。