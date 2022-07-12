6月NFIB小企業樂觀指數跌至9年半新低

全國獨立企業聯合會 (NFIB) 周二 (12 日) 公布調查顯示，由於對通膨的擔憂，美國 6 月小企業信心指數降至近 9 年半以來的最低水平，但隨著企業繼續擴大業務，對勞動力的需求依然強勁。

NFIB 表示，其小企業樂觀指數上月下跌 3.6 點至 89.5，為 2013 年 1 月以來最低。34% 的業主表示，通貨膨脹是其經營業務的最大單一問題，較 5 月增加 6 個百分點，為 1980 年第 4 季以來最高。

在新冠疫情初期，受全球供應鏈混亂和政府大規模財政紓困的推動，消費者物價一路飆升，美國年度 CPI 以 1980 年代初首見的增速成長。俄羅斯對烏克蘭戰爭的曠日費時讓情況更加惡化，這導致世界各地的食品和燃料價格飆升。

飆升的通膨迫使聯準會 (Fed) 採取激進的貨幣政策，使經濟處於衰退邊緣。自 3 月以來，Fed 已將政策利率調升 150 個基點。預計本月將再調升隔夜利率 75 個基點。

較高的借貸成本和對經濟衰退的擔憂並未減緩對勞動力的需求。

NFIB 調查顯示，50% 的業主報告無法在 6 月填補職位空缺，較 5 月數據下降一個百分點，與之前的歷史新高持平。職位空缺包括熟練和非熟練勞工，建築、製造和服務業的勞工短缺最為嚴重。

NFIB 首席經濟學家鄧克爾伯格 (William Dunkelberg) 表示：「職位空缺的持續高水平顯示，即使業主對未來前景持負面看法，但他們仍然看到了發展業務的機會。」

6 月就業成長強於預期，凸顯出強勁的勞動力需求，這使人們對任何經濟衰退都將是短暫而溫和的寄予厚望。

雖然擔心庫存膨脹，但小企業仍在持續補貨中，調查發現「它們想要的大量物品令人沮喪地仍位於沿海地區或等待運輸的貨櫃中」。