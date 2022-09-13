通膨之憂消退+勞工需要續強 8月NFIB小企業信心指數回升

全國獨立企業聯合會 (NFIB) 周二 (13 日) 公布的最新調查顯示，即使經濟籠罩著不確定性，但由於對通膨的擔憂消退，且對勞工的需求依然強勁，美國小企業信心在 8 月有所改善。

NFIB 表示，其小企業樂觀指數 8 月上升 1.9 點至 91.8，扭轉了上半年的部分惡化趨勢。

29% 的企業主報告，通貨膨脹是它們業務最重要的一個問題，比 7 月的數字下降了 8 個百分點；7 月指數是 1979 年第 4 季以來的最高。這主要反映出大宗商品價格的下跌，尤其是石油價格，導致汽油價格從歷史高點回落。

企業也開始看到隧道盡頭的曙光，但對經濟衰退的擔憂依然存在。預計未來 6 個月商業狀況改善的業主比率較 7 月增加 10 個百分點，仍為負 42%，為 2 月以來的最高。

Fed 為抑制通膨而大幅升息，加劇了人們對明年經濟下滑的擔憂。NFIB 的不確定性指數在 8 月上升 7 點至 74。但這並沒有削弱企業在目前尋求擴大業務時對勞動力的渴望。

調查顯示，49% 的業主聲稱上個月無法填補職位空缺，與 7 月持平，仍處於歷史最高水平。這也與上個月的政府數據相符，該數據顯示截至 7 月底有 1120 萬個職位空缺，每個失業者有兩個職位空缺可選。

對於未來 6 個月，企業也仍然熱衷於資本和庫存投資。