〈美股早盤〉美國期中選舉登場 主要指數走高

美國期中選舉登場，投票結果將決定民主黨與共和黨在參眾兩院的控制權，美股主要指數周二（8 日）走高，投資人希望透過政治僵局阻止激進的政治改革。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 150 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲逾 1.7%。

美股盤前標普 500 指數和那斯達克 100 指數期貨均上漲至少 0.2%，此前美國股市周一連續兩天上漲。美國兩年期公債殖利率變化不大，報 4.73%。美元在連續兩天下跌後走高。

過去兩天，多頭重返股市，期待股市能如歷史般在期中選舉後表現強勁。儘管民調顯示共和黨可能取得勝利，從而制約民主黨的政策，但投資人正忙於研究多種可能的劇本。對債市而言，最好的結果可能是共和黨同時控制參眾兩院，而如果民主黨守住兩院，則美元走勢將獲得支撐。

不過，美國公債周二的走勢凸顯市場情緒的脆弱，美國聯準會（Fed）收緊貨幣政策仍是最大阻力。美國 10 月通膨報告即將在周四（10 日）出爐，可望提供 Fed 升息路徑的新線索，儘管貨幣市場正在加大對終點利率的押注。

先前美國 9 月核心消費者物價指數（CPI）升於超預期，達到 40 年新高，即使物價開始放緩，CPI 也仍遠高於 Fed 的目標水準，聯邦基金利率期貨市場傾向 Fed 將在 12 月升息 2 碼（50 個基點）。

另一方面，美國企業業績壓力跡象已經越來越明顯，在已公布季度業績的 441 家標普 500 指數成分股公司中，近四分之一的企業上季成績未能達標。

數位資產方面，加密或幣交易所幣安（Binance）與 FTX 關係破裂，加密貨幣市場承壓，FTX 交易所原生代幣 FTT 一度挫跌 30% 並拖累比特幣 和以太幣跌逾 5%，創兩周新低。幣安於周末宣布清空手頭的 FTT 持續給後者市價帶來壓力。

能源方面，原油價格連續上漲數天後停下腳步，中國防疫政策轉向預期落空影響市場情緒，國際油價雙雙走跌。

截至台北時間周二（8 日）22 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Take-Two Interactive(TTWO-US) 早盤下跌 13.88%，至每股 93.35 美元

《俠盜獵車手》(Grand Theft Auto) 系列發行商 Take-Two Interactive 下修年度預訂量預測，拖累盤前股價下跌逾 17%。該公司受到手機和遊戲內銷售疲軟影響，但其執行長 Strauss Zelnick 表示，未來 3 到 6 個月內情況會有所改善。

Lyft(LYFT-US) 早盤下跌 17.61%，至每股 11.65 美元

共享乘車公司 Lyft 第三季業績憂喜參半，令原本期盼業績大增的投資者備感失望，盤前股價挫跌逾 17%。該公司上季營收年增 22% 至 10.54 億美元，略低於華爾街分析師預估的 10.56 億美元，不過獲利優於預期，調整後 Ebitda 報 6,600 萬美元，優於華爾街分析師預期的 6,200 萬美元。

Lordstown Motors(RIDE-US) 早盤上漲 24.86%，至每股 2.31 美元

根據華爾街日報 (WSJ) 報導，鴻海 (2317-TW) 將斥資 1.7 億美元，擴大對美國電動車新創 Lordstown Motors 的資金挹注，成為後者的最大股東，消息激勵該股盤前大漲近 18%。另外，Lordstown 周二公布上季財報，目前尚無營收紀錄，淨虧損 1.544 億美元，即每股虧損 73 美分，其中包括與將工廠出售給鴻海相關的近 7,500 萬美元的非現金會計費用。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 NFIB 小型企業信心指數報 91.3，預期 91.5，前值 92.1

華爾街分析：

Port Shelter 投資管理公司執行長 Richard Harris 表示，通膨正在攀升，但可能會出現周期性下降，儘管目前仍未見。市場對通膨看法仍不確定，雖然抱著最好的希望，但實際上應該最最壞的打算。

摩根大通分析師 Marko Kolanovic 警告，Fed 持續的激進升息政策對股市構成風險。摩根士丹利分析師 Mike Wilson 則表示，在他對美股更加樂觀之前，企業還需要大幅削減開支，其中包括裁員。

瑞銀資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，美國的債務負擔可能會阻止民主黨實施許多其先前預計實施的經濟改革，若共和黨人在期中選舉勝出，民主黨只能跟改革計畫說再見。因此，在共和黨領導下的美國債務成長可能放緩。