〈財報〉資產剝離緩慢 凱雷集團第3季獲利減少12%

凱雷集團 (Carlyle Group Inc)(CG-US) 周二 (8 日) 表示,由於來自私募股權部門的資產銷售收入下降,其第 3 季可分配收益年減 12%。

這是凱雷 CEO 李揆晟 (Kewsong Lee) 在 8 月突然辭職後的第一份財報,當時董事會出人意料地拒絕續簽他年底到期的合約。凱雷聯合創始人兼董事會成員康威 (William Conway) 被任命為臨時 CEO。

凱雷表示,可分配收益從 7.306 億美元降至 6.444 億美元。根據 Refinitiv 的數據,這轉化為每股 1.42 美元的稅後可分配收益,高於分析師平均預期的 1.06 美元。

不利的市場條件如利率上升和俄烏戰爭等地緣政治緊張局勢引起的波動,阻止了包括凱雷在內的私募股權公司兌現投資以換取高價美元。

凱雷表示,由於其私募股權投資組合的資產出售放緩,其已實現業績收入從一年前的 10 億美元下降 24% 至 7.648 億美元。由於資產剝離減少和資本市場活動放緩,其同行 Blackstone Inc (BX-US)、KKR & Co Inc (KKR-US) 和 Apollo Global Management Inc (APO-US) 的財報收益也下降。

凱雷財務長波瑟 (Curt Burser) 表示:「市場十分困難,因此更難出售,但相對於其他地方,我們做得已算是非常好,實現了強勁的業績。」

本季凱雷表示其企業私募股權基金升值 1%,房地產基金升 2%,基礎設施和自然資源基金升 8%,而全球信貸管理的基金持平。相比之下,黑石、KKR、Apollo 的私募基金分別貶值 0.3%、4%、0.3%。

根據一般會計原則 (GAAP),凱雷的淨利從一年前的 5.328 億美元下降 47% 至 2.808 億美元,原因是投資收入下降 63% 和基於現金的薪酬支出增加。

凱雷在本季投資了 105 億美元,籌集 60 億美元的新資本,產生 2.13 億美元的費用相關收益,並保留 740 億美元的未動用資本。由於資產出售和被籌資抵消的外匯交易影響,其管理的資產較上季下降 2% 至 3690 億美元。該公司宣布派發每股 32.5 美分的股利。