〈聯詠法說〉庫存明年Q1恢復正常 估未來驅動IC跌價空間有限

聯詠 (3034-TW) 今 (8) 日召開法說會，展望明年，副董暨總經理王守仁表示，電視與手機的庫存可望在明年第一季去化至正常水位，實際需求仍待觀察，不過未來驅動 IC 跌價空間有限。

王守仁指出，明年首季因春節假期、工作天數減少，為傳統營運淡季，實際需求須觀察三大要點，包括產業庫存去化狀況、通膨是否獲控制，以及 3 月需求是否回升。

王守仁舉例，如電視跟手機供應鏈的庫存經過一段時間去化後，明年首季就可降至正常水位，但整體還是要看地緣政治等大環境因素，假定明年沒有太大變因，營收走勢將回到過往季節性狀態。

針對產品線，王守仁說，明年持續看好 OLED 相關產品持續發酵，不僅在手機滲透率提升，在筆電、平板、電視也都有客戶導入，車用 TDDI 也有機會成長，其他如 VR/AR 顯示器驅動 IC，高階 4K 120HZ 與 8K 的電視 SOC，以及 ASIC 都有不錯的成長空間。

王守仁補充，OLED 領域有機會也有挑戰，如現階段 28 奈米高壓製程的供應依然緊張，且明年也有新進競爭者加入，但 OLED 驅動 IC 價格仍相對穩定。

至於與晶圓廠簽訂長約 (LTA)，王守仁指出，聯詠第四季毛利率的預測已將 LTA 因素考量在內，會持續與供應商協調變動方式，且因公司使用的晶圓僅部分有簽約，影響皆在可控範圍內。