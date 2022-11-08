〈焦點股〉電視面板價回升 2檔驅動IC股強攻漲停

11 月上旬電視面板報價持續走揚，各尺寸平均小漲 1 美元，驅動 IC 業者可望擺脫營運逆風，預估第四季價格跌幅可望再收斂，敦泰 (3545-TW) 及天鈺 (4961-TW) 今 (8) 日在買盤追捧下，雙雙衝上漲停板，聯詠 (3034-TW) 盤中也大漲近半根停板。

敦泰今天股價一舉攻上漲停，達 76.5 元，收復季線，並創下逾 2 個月新高；天鈺同登漲停，達 121 元，也是 2 個月來新高，買盤積極湧入驅動 IC 股。

聯詠近來股價持續反彈，站穩所有短均之上，今天盤中勁揚近 5%，最高衝上 268 元，攀近 2 個月高點。

天鈺董事長林永杰表示，由於電視景氣修正至少 1 年多，第四季已看到客戶重新拉貨，低階商品率先回溫，看好營收可望持平上季，並認為第三季毛利率 31.18% 是公司應該維持的水準、不會再往下。

聯詠第三季受面板景氣急凍，加上驅動 IC 價格修正，稅後純益僅 43.05 億元，季減 49.28%，年減 64.92%，每股稅後純益 7.07 元，探 7 季來新低，不過前三季仍達 39.32 元，大賺近四個股本。

驅動 IC 業者因品牌廠暫停對面板廠拉貨，使得價格呈現直線下滑，部分晶片跌幅相比去年同期高達 5 成，尤其第三季時跌最重，不過，隨著電視面板價格回溫，業界也預期，第四季驅動 IC 價格跌幅可望顯著收斂，並趨於平穩。聯詠、敦泰本周陸續舉行法說會，市場關注供應鏈與庫存等議題。