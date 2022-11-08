富喬前三季每股純益0.26元 Q4營運展望保守

今年第三季消費性電子產品需求下滑，PCB 上游玻纖廠富喬 (1815-TW) 單季營運仍維持獲利，稅後純益 5494 萬元，每股純益 0.12 元，主要受惠工業級產品市場需求相對穩定，前三季稅後純益 1.13 億元，年減 73.78%，每股純益 0.26 元。

富喬對第四季營運看法保守，但中長期仍樂觀看待電子級玻纖布應用在 5G、車用及高速運算上，需求將持續推升營運成長。

富喬第三季營收 12.32 億元，毛利率 19.36%，季減 2.91 個百分點，年減 14.1 個百分點，稅後純益 5494 萬元，季增 79.92 倍，年減 78.6%，每股純益 0.12 元。

富喬前三季營收 36.38 億元，毛利率 20.08%，年減 5.49 個百分點，稅後純益 1.13 億元，年減 73.78%，每股純益 0.26 元

富喬今年前三季對歐美工業級客戶玻纖紗出貨，超越對電子級產品出貨，顯示在電子業景氣變化波動下，對營運產生穩定調節效果，且工業級玻纖紗出貨價格不致有大幅波動，也有助支撐前三季毛利率，第四季在歐洲市場戰爭因素及生產所需能源價格高漲影響，對營收及獲利造成影響。

富喬是電子玻纖紗、布供應商中，少數垂直整合紗、布，並具備技術及生產能力的廠商，可製造 5G 高頻、高速及低損失的產品，搭上高速運算、數據儲存、無線通訊及車用電子發展。