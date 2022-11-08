〈聯詠法說〉Q4營收估持平上季 毛利率面臨40%保衛戰

聯詠 (3034-TW) 今 (8) 日召開法說會，副董暨總經理王守仁表示，本季持續受大環境影響，消費性需求疲軟，但隨著傳統促銷節日到來，已有部分客戶開始回補庫存，預期第四季營收落在 188-200 億元，中位數 194 億元，大致持平上季 195.64 億元，毛利率則持續下滑，面臨 40% 保衛戰。

聯詠預估，第四季以美元兌新台幣 32 元計算，營收約 188-200 億元，季減 3.9% 到季增 2.2%，毛利率 38.5-40.5%，營益率 18.5-21.5%，雙率皆較上季下滑，並探兩年來新低點。

存貨方面，聯詠第三季存貨金額 171.8 億元，季減 8.8%，年增 39.94%，王守仁指出，以第三季存貨金額推算，庫存週轉天數約 111 天，仍在可控範圍內，重申由於生產周期較長，因此當需求下滑時，需要兩到三季調節庫存。

王守仁補充，聯詠已嚴格控管投片量，有效降低庫存水位，預期第四季存貨金額會進一步下降，未來也會因應供應鏈穩定，持續採取動態調整。

王守仁指出，第四季大環境持續受通膨、升息、俄烏戰爭影響，整體經濟前景不確定性高，消費性需求仍疲軟，不過，面板廠在經過一段時間消化庫存與生產調整後，帶動面板報價出現止穩跡象。

尤其近來 OEM 廠為準備傳統節日的促銷活動，如雙 11、雙 12，黑色星期五、聖誕節與春節等，部分機種出現急單補貨，但客戶實際拉貨力道則須密切觀察終端銷售情況。

細分各產品線，聯詠受惠手機採用 OLED 面板的機種越來越多，帶動 OLED 驅動 IC 成長，彌補 TDDI 下滑壓力，整體中小尺寸營收估較上季成長，大尺寸也隨著急單挹注，相關營收可望較上季略增，SOC 則因進入季節性影響，估較上季衰退。

針對毛利率看法，王守仁重申，聯詠對毛利率的理念一向是持續開發高附加價值新品，提升售價與獲利表現，且隨著明年成本下降、庫存水位降低，預期毛利率會趨於穩定。