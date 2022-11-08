和潤前三季每股賺5.24元創新高 10月營收寫單月最強

汽車金融龍頭和潤企業 (6592-TW) 今 (8) 日公布第三季財報與 10 月營收，稅後純益 9.09 億元，季減 1%、年增 20.2%，每股純益 1.77 元，前三季稅後純益 26.96 億元，年增 20.7%，每股純益 5.24 元，創歷史新高，另外，10 月營收寫單月新高，累計前 10 月營收也優於去年全年。

和潤第三季營收 59.14 億元，季增 8.26%、年增 31.2%，毛利率 63%，季減 1.7 個百分點、年減 1.9 個百分點，營益率 20.6%，季減 1.6 個百分點、年減 3.7 個百分點，稅後純益 9.09 億元，季減 1%、年增 20.2%，每股純益 1.77 元。

和潤前三季營收 165.56 億元，年增 28.7%，毛利率 65.15%，年減 1.2 個百分點，營益率 21.8%，年減 2.26 個百分點，稅後純益 26.96 億元，年增 20.7%，每股純益 5.24 元。

和潤 10 月營收 20 億元，月增 1.7%、年增 23.9%，累計前 10 月營收 185.65 億元，年增 28.2%，並超越去年全年。

和潤表示，國內、中國累計前三季獲利分別年增 24.6%、17.53%，台灣主要受惠中古車、機車、醫療、營建機具分期付款業務成長，以及子公司和勁企業、i Rent 營運激勵獲利成長；中國則為營業收入、認列業外稅務利益增加所帶動。