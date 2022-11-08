馬斯克：自收購以來 Twitter使用量升至史上新高

自從馬斯克 (Elon Musk) 以 440 億美元收購 Twitter(TWTR-US) 以來，這家公司一直處於混亂狀態，但這位億萬富翁表示，用戶現在登錄 Twitter 平台的次數比以往任何時候都多。

馬斯克周一 (7 日) 在 Twitter 上表示，Twitter 的使用量「來到歷史最高水準」，並補充說，他只希望伺服器不會因此融化。

研究公司 Apptopia 的數據顯示，自馬斯克收購 Twitter 以來，Twitter 的日均下載量和日均使用量均出現飆升。

數據顯示，11 月 3 日，Twitter 的單日下載量達到了 63.67 萬次，是今年 5 月份以來最高，幾乎是 6 月份下載量的兩倍。而就在當晚，馬斯克開始裁員近公司半數的員工。

根據 Apptopia 數據，11 月 6 日當天，Twitter 上又有 55.50 萬次新增下載，同時當天的日活躍用戶也達到了 2.454 億人，創歷史新高。不過，由於 Apptopia 不追蹤「卸載」情況，因此無法得知有多少用戶這段期間離開 Twitter 平台。

Apptopia 內容總監 Adam Blacker 認為，原因可能來自人們的好奇，他說：「這就像高速公路上的車禍，人們喜歡停下來觀看。」

但與此同時，在馬斯克接手後，公司已經解雇了數千名員工，並且正在失去廣告商。由於擔心 Twitter 的新領導層，以及圍繞馬斯克收購的戲劇性事件，一些廣告商已暫停在這一平台上投放廣告。

麻省理工科技評論上周報導，根據 Bot Sentinel 報告，在馬斯克被收購後，超過 130 萬用戶離開了 Twitter。

雖然其中一些用戶—包括 Shonda Rhimes 和 Sara Bareilles 等名人，自願退出 Twitter，但也有相當多帳戶遭暫停或終止。馬斯克周一表示，任何沒有明確說明「模仿」的冒名帳號，都會被永久暫停。