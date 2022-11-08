〈紐約匯市〉投資人趁勢獲利了結 DXY延續貶勢 風險情緒支撐歐元、英鎊

市場消化樂觀的歐元區經濟數據後，風險情緒周一 (7 日) 帶動歐元、英鎊反彈，美元指數則隨著投資人獲利了結而走低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.62%，至 110.19，是 10 月 27 日以來最低。

聯準會 (Fed) 上周升息 3 碼後，對美元是否即將觸頂的辯論漸漸升溫，部分投資人對於 Fed 採取緊縮政策的態度更加謹慎，並減少對美元的多頭押注。

道明證券 (TD Securities) 表示，隨著美元對升息的敏感度降低，上行壓力有望逐步緩解，但包含澳洲聯邦銀行在內等機構認為，還不是時候看壞美元。

繼上周的非農報告後，市場正在等待本周稍晚的消費者物價指數 (CPI)。路透訪調分析師預期，美國 10 月總體 CPI 估年增 8%，略低於 9 月的 8.2%。

CIBC Capital Markets 外匯策略美國主管 Bipan Rai 說，美元周一的跌勢更多與投資部位變動有關，投資人只是在進行獲利了結。若 CPI 確實強於預期，他認為美國終點利率將會上升，最終對美元造成影響。

歐元兌美元上漲 0.65% 至 1.0023 美元，為 10 月 27 日以來最高，英鎊也大漲 1.2% 至 1.1513 美元。

最新調查顯示，歐元區 11 月 Sentix 投資人信心指數升至 - 30.9，為三個月來首次回升。另外，德國 9 月工業產出月增 0.6%，高於市場預期，樂觀的經濟數據幫助提振市場信心。

澳幣、紐元均小幅上漲，澳幣兌美元升 0.16% 至 0.6478 美元，紐元兌美元升 0.2% 至 0.5940 美元。

加密貨幣方面，比特幣下跌 2.5% 至 20,651.3 美元，以太幣跌 1.8% 至 1,579.2 美元。

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