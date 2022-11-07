美國期中選舉、CPI數據公布在即，美股盤前三大指數期貨齊跌!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點)：

■道瓊指數：下跌 141 點，跌幅 -0.43% 至 32287。

■那斯達克 100 指數：下跌 72.25，跌幅 -0.66% 至 10818.00。

■標普 500 指數：下跌 20.00，跌幅 -0.53% 至 3759.50。

【今日總經數據】今日下午歐洲央行總裁拉加德將發表談話、歐盟將召開歐盟議會。

上週確定的 FOMC 會議與記者會徹底把原先存在的反彈可能性徹底消滅。鮑威爾的極鷹派發言讓市場重新義是到誰才是真正的主事人。FED 的確有考慮放緩升息，但絕不可能停止升息，現在重點已經不是升多快，而是多高、多久。通膨是一切的核心，更是這次美國大選的重點。那到底美國期中大選有什麼值得注意的呢？

美國期中選舉又被稱為美國總統與執政黨的期中考。期中選舉跟總統大選一樣都是四年一次，而且剛好相隔兩年，多半都是在十一月進行選舉，美國總統有幾個重要衡量時間，分別是：百日施政、就職周年以及期中選舉。期中選舉則又與下一次的總統大選息息相關。

(延伸推薦閱讀：美國期中大選是什麼？期中大選結果預測與對市場的影響分析)

二、美股盤前關注重點：動視報雪季報

動視報雪將於今晚盤後發布 Q3 季報，本次季報仍將聚焦在微軟於年初宣布的以 69B 美金收購動視報雪的進展。今年年初，微軟表示將以 690 億美元的現金收購遊戲大廠動視爆雪。此除了創下微軟史上最大的收購案，也可強化微軟與騰訊和索尼在遊戲產業間的競爭地位。

據歐盟先前提交的文件顯示，歐盟反壟斷機構將在 11 月 8 日前，決定是否批准微軟以 690 億美元收購動視報雪。近期微軟執行長 Satya Nadella 表示，目前歐盟委員會正按預定時間、流程進行審查，因此有信心能夠在 2023 年完成交易。目前市場預期動視報雪第三季季度收如為 1.71B (YOY+9%)，EPS 為 0.5 美元 (YOY -30.6%)。

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