〈美股早盤〉市場聚焦期中選舉 主要指數漲跌不一

美國期中選舉即將登場，該場選舉將決定美國民主黨與共和黨在國會的控制權，投資人靜待結果出爐，美股主要指數周一（7 日）開盤漲跌不一。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 130 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌 0.02%。

美股開盤前的期貨走高顯示市場風險胃納偏好，意味著多頭的暫時勝利，儘管在美國期中選舉和消費者物價指數（CPI）通膨報告出爐前夕市場情緒依然脆弱。

市場靜待周四（10 日）公布的 CPI 報告。9 月報告顯示，儘管 CPI 年增率稍有回落，但核心 CPI 持續升溫，達到 40 年高點，通膨仍遠高於美國聯準會（Fed）的目標水準。

摩根大通策略師表示，債券殖利率可能觸頂以及「非常悲觀」的情緒可能支撐股市。對市場來說，經濟數據的壞消息即好消息，因為這意味著 Fed 透過經濟衰退引導通膨回落的策略已經奏效，進而可望放緩升息步伐。摩根士丹利分析師則表示，投資人可以期待期中選舉對股市帶來的正面催化劑。

到目前而言，市場這波樂觀情緒蓋過 Fed 遏止物價飆升的堅決行動、美國企業業績承壓以及中國仍維持當前對疫情的清零政策的消息，其中中國堅持清零應該會給依賴該國的企業造成很大影響，一些公司很大一部份的銷售來自該地區，而有些則是從該區採購零組件和供應品。

例如蘋果就受到中國清零政策影響，該公司先前曾警告該這政策限制 iPhone 生產，在該公司準備迎接最重要的假日購物季之時，這一問題將產生不利影響。

個股方面，「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下方舟投資管理公司（Ark Investment Management）上周出售約 16 萬股輝達（Nvidia）股票。輝達下周將公布最新財報，面對可能帶來的股價波動，女股神果斷選擇入袋為安。

能源方面，由於交易員擔心中國清零政策將推遲經濟復甦、削弱需求，國際油價雙雙走跌逾 0.5%。

截至台北時間周一（7 日）22 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

BioNTech(BNTX-US) 早盤下跌 2.07%，至每股 151.12 美元

輝瑞新冠疫苗合作夥伴 BioNTech 上季財報表現雖然均優於華爾街分析師預期，但遠遜於去年同期成績，營收、獲利雙雙大減逾四成。不過該公司對疫苗銷售仍有信心，再加上美元走強的因素下，將今年疫苗銷售額預測從先前的 130 億至 170 億歐元區間上調至 160 億到 170 歐元之間。

Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 2.28%，至每股 93.35 美元

《華爾街日報》（WSJ）援引知情人士消息報導，臉書母公司 Meta Platforms 計劃本周開始進行大裁員。在先前的新冠疫情期間曾迅速增長的科技公司如 Twitter、Stripe 和 Lyft (LYFT-US) 最近紛紛削減員工，而 Meta 的裁員可能排在最大之列。

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 1.52%，至每股 136.27 美元

鴻海 (2317-TW) 鄭州廠爆發疫情衝擊 iPhone 出貨，蘋果 (Apple)(AAPL-US) 也表示，雖然 iPhone 14 Pro 系列出貨量將低於預期，但需求維持強勁。在當地政府和蘋果協助下，鴻海鄭州廠產能可望在 11 月下旬回到滿載。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月美國經濟評議會就業趨勢指數預期 120.17

華爾街分析：

德銀策略師 Jim Reid 表示，美國期中選舉可能比 CPI 報告更為重要，雖然覺有點奇怪，但根據歷史來看，期中選舉對市場有很大的影響，因為一旦期中選舉結束，股市似乎都會出現反彈。

券商 XM 分析師 Marios Hadjikyriacos 表示表示，根據民意調查和市場預測，美國國會分裂是目前最有可能出現的結果，共和黨有望贏得眾議院多數席位而參議院仍難分勝負。一個分裂的國會可能會透過限制更嚴格的商業監管或更高的公司稅範圍，來爭取股市的緩解性反彈。