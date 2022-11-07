〈財報〉BioNTech上季營收、獲利年減逾四成 仍看好全年疫苗銷售

輝瑞（Pfizer）新冠疫苗合作夥伴 BioNTech 周一（7 日）美股盤前公布 2022 會計年度第三季財報，由於多國首次疫苗接種已經近尾聲，上季營收、淨利大減逾四成，遠遜去年同期表現。不過 BioNTech 仍看好新型疫苗的需求和較高的售價，調高全年新冠疫苗營收的低端。

財報顯示，BioNTech 第三季（截至 9/30）營收年減 43% 至 34.6 億歐元，雖然仍高於 FactSet 調查分析師預期的 20.65 億歐元，但遠低於去年同期的 60.87 億歐元佳績。

該公司第三季淨利年減 44% 至 17.8 億歐元，合每股 6.98 歐元，高於 FactSet 調查分析師 3.42 歐元，不過仍比去年同期的 32.1 億歐元或每股獲利 12.35 歐元遜色不少。

BioNTech 對此表示，如預期般疫情的近程仍然是動態的，因此導致上季營收波動，一些疫苗交付已經延後到明年。該公司仍看好新冠疫苗的潛力，計劃透過在 RNA 疫苗技術領域的持續創新鞏固公司的領先地位。

外媒分析認為，由於許多國家已接近首次疫苗接種的尾聲，輝瑞 / BioNTech 的新冠疫苗銷量已從疫情高峰時期下滑，此外，新型疫苗追加劑的需求也有疲軟的擔憂。

展望未來，BioNTech 預估今年疫苗營收將達到 160 億到 170 歐元區間，預測低端先前預估的 130 億至 170 億歐元有所提高，不過低於去年的 190 億歐元，主因是反映針對 Omicron 的雙價疫苗追加劑在第四季的持續出貨，另外美元兌歐元走強和價格上漲也助攻營收成長。

該公司表示，截至今年 10 月中旬，已出貨約 3 億劑針對 Omicron 的雙價疫苗。值得注意的是，BioNTech 的合作夥伴輝瑞將今年全年新冠疫苗銷售預測提高 20 億美元至 340 億美元。

截稿前，BioNTech(BNTX-US) 盤前股價下跌 2.93%，每股暫報 149.79 美元；輝瑞 (PFE-US) 下跌 0.13%，至每股 47.16 美元。

