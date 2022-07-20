〈台製衛星上太空〉台廠衛星應用布局跨大步 太空發展迎元年

台灣第二顆自製衛星獵風者 TRITON 最快將在明年首季發射，科技部長吳政忠今 (20) 日表示，在馬斯克的 SpaceX、Starlink(星鏈計畫) 推展商業應用後，台灣也持續推進，包含《太空發展法》、太空中心法人化、科研火箭發射等，認為今年是台灣太空發展元年，未來廠商在全球低軌衛星商機中也不會缺席。

獵風者 TRITON 衛星採用台灣自主設計的 10 項關鍵元件與技術，包含衛星電腦、電力控制、光纖陀螺儀、導航接收機等，整體衛星包含酬載共有 82% 由台灣研發製造，除中科院、工研院外，包含芳興科技、漢翔 (2634-TW)、公準 (3178-TW)、凌群 (2453-TW)、新鼎 (5209-TW)、國眾 (5410-TW) 、卓越 (2496-TW)、華泰 (2329-TW) 等也參與其中。

台灣在太空產業發展上並未停歇，吳政忠說，繼今年 1 月《太空發展法》正式頒布施行後，4 月立法院也通過太空中心變成行政法人，最快年底掛牌，近期陽明交大團隊也在短期科研火箭基地，成功試射火箭升空，都是台灣太空產業的重要里程碑。

吳政忠認為，未來 10-20 年將是太空產業正式起飛的階段，台灣在 30 年前即投入太空科技發展，雖然多以科學研究為主，但也培養出很多太空相關人才、技術，隨著 2019 年 SpaceX、Starlink 相繼問世後，台灣也並未等待，持續擴大太空產業布局，從預算來看，太空中心今年度預算約 36 億元，明年可望進一步提升至 50 億元。

吳政忠進一步指出，過去台灣在衛星應用上較著重在遙測、氣象，對通訊衛星比較沒有注意，但整體太空衛星涵蓋火箭發射、衛星、地面接收、搭配 5G/6G 的聯網等，認為最大的市場在地面接受、聯網應用，都將是台灣廠商未來 10 年可掌握的龐大商機，並在全球扮演關鍵角色。