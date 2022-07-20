〈台製衛星上太空〉獵風者衛星組裝完成 預計明年Q1發射

科技部今 (20) 日舉行獵風者衛星 TRITON 任務說明記者會，宣布我國第二顆自製衛星日前已完成全部組裝工作，下半年將繼續完成後續一系列環境、功能測試後，預計今年底達到備便狀態，最快明年首季在法屬圭亞那的圭亞那太空中心搭乘法國亞利安太空公司 (Arianespace) 的織女星 C 型 (VEGAC) 火發射升空。

獵風者衛星是由科技部旗下國家實驗研究院國家太空中心自主研發，屬於觀測風場的衛星，原屬於福衛七號計畫中的自主衛星，後因任務調整改命名為獵風者，並搭載國內自製的全球衛星導航系統反射接收儀 (GNSS-R)，未來可望提升我國氣象觀測能力。

科技部表示，獵風者衛星是繼福衛五號後，第二顆由台灣自製的衛星，整顆衛星包含酬載共有約 82% 由台灣研發製造，雖然疫情導致部分零組件遞延，但上月 20 日完成最後太陽板裝設，全部組裝工作正式完成。

國研院太空中心主任吳宗信指出，台灣自製的 GNSS-P 儀器使用自主技術進行韌體優化，最多可同時接收 8 組資料，在東亞區域也可接收日本 QZSS 準天頂衛星系統的反射訊號，資料處理與應用相關技術也由太空中心、中央大學、成功大學、中央氣象局共同合作開發，將能更有效提升資料應用。

根據規劃，獵風者衛星將在 550-650 公里高的衛星軌道上，接收全球衛星導航系統 GPS 及 GLONASS 發射並經海面反射的訊號，依據該訊號計算出的海面風場資料，是目前最缺乏的氣象資料，後續搭配地面雷達、沿海風場資料，將能應用在颱風路徑、強降雨、空污預測。

獵風者名稱是透過公開遴選，英文名稱 TRITON 則是根據希臘神話提出，TRITON 是希臘神話中海神波賽頓之子，除繼承象徵海神的三叉戟外，還有一個海螺，具有控制風浪的能力。