馬斯克望吸引YouTuber轉向推特發展 承諾給更高分潤

據報導，推特 (TWTR-US) 新東家馬斯克 (Elon Musk) 表示，將會對任何形式的內容都進行貨幣化，並且將提供較 Youtube 更高的廣告營收分潤，期望高流量的 YouTuber 能夠到推特上發展。

報導指出，馬斯克在日前與 YouTuber 進行了洽談，表示正在計劃對所有形式的內容進行貨幣化，並且表示推特可以帶來優於 YouTube 所提供的 55% 廣告收入分潤給創作者。

在互聯網的時代中，許多的創作者通過製作影片，拉升流量，以獲取廣告分潤。儘管來自 TikTok 等對手的市場競爭日益激烈，但由於 YouTube 廣告銷售規模、受眾規模和收入分享模式的結構都好於其他平台，也因此給予創作者的收比任何其他平台都多。

據《福布斯》報導，2021 年收入最高的 YouTuber 是來自美國年僅 24 歲的 MrBeast，他在自 13 歲時就開始發布影片，他去年收入大約 5400 萬美元，成為有史以來收入最高的 YouTuber。而 YouTube 上所有創作者在 2021 年的總收入約為 3 億美元，創下歷史新高，較 2020 年增長了 40%。

推特上週五 (4 日) 起開始裁員之際，推特新老闆馬斯克推文表示，由於廣告商暫停在推特平台上的付費廣告支出，推特收入大幅下滑，但他並未提供詳細數據。

廣告分析平台 MediaRadar 數據顯示，推特的廣告商在今年 4 月至 5 月期間有所增加，約馬斯克宣布將把推特私有化的計畫之前，此後，推特的廣告商數量下滑，平均數量從 5 月份的 3900 下降到 8 月份的 2300 家，但 9 月份有 2,900 家廣告商。