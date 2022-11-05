自馬斯克開金口收購推特 特斯拉股價迄今跌逾35%

自特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 宣布要收購社交媒體平台推特以來，特斯拉股價已跌逾 35%，遠超過那斯達克綜合指數同期約下跌 18%。

馬斯克於 2022 年 4 月 25 日首次宣布同意收購推特，當天特斯拉股價收在每股 332.67 美元，周五 (4 日) 則收在 207.47 美元。

馬斯克周五在 29 屆巴隆投資大會發表談話，向來力挺馬斯克各業務的對沖基金投資人 Ron Baron (目前是特斯拉、SpaceX 和推特股東) 也不禁詢問馬斯克要如何兼顧新公司。

除了電動車霸主特斯拉，馬斯克旗下帝國包括：研究可重複使用的火箭製造商和衛星網路公司 SpaceX、研究人腦與電腦連結的大腦晶片公司 Neuralink，以及開挖地下隧道的無聊公司 (The Boring Company) ，現在又加上 440 億美元收購而來的社交媒體平台推特。

馬斯克坦言自己的工時自每周 78 小時大增至 120 小時，但「一旦推特邁向正軌，我認為管理起來比特斯拉或 SpaceX 容易多了。」

他並未透露誰將接任他管理推特執行長，但他在推特上發文表示，目前他只是暫時擔任推特唯一董事和執行長。

然而，馬斯克收購推特後，包括通用 (GM-US)、奧迪等一些汽車產業勁敵便撤走廣告資金，但目前尚不清楚此舉是否會長期影響特斯拉。

為了管理推特，馬斯克已調派 50 多名特斯拉員工，主要來自 Autopilot 和其他軟體工程師，以及其他幾位值得信賴的顧問和來自其他業務的支持者。

馬斯克長期靠推特宣傳旗下所有公司、產品、自身形象，甚至在推特上鼓動粉絲一起攻擊被他視為敵人者，例如民選官員、證券交易委員會等監管機構、記者，以及對特斯拉砲火猛烈的汽車安全倡導者。

在投資者大會上，馬斯克還重申，特斯拉仍打算開發比入門款 Model 3 更便宜的電動車，並重申每日產能 4 萬輛的目標。

馬斯克還表示，鑑於這種生產水準對電池的高需求量，以及製程中所有金屬和其他材料的需求量，特斯拉似乎越來越有可能需要直接參與採礦，而不是完全依賴外部供應商。

Baron 詢問特斯拉是否考慮投資 Glencore，但馬斯克否認，並在談到開採鋰礦時強調「我說的是特斯拉自己做。」