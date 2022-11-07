中國官方白皮書：拓展數位經濟合作 維護網路空間安全

中國官方發布《攜手構建網路空間命運共同體》白皮書，提及中國將拓展數位經濟合作，共同維護網路空間安全，積極參與全球互聯網治理體系改革和建設；願與各國一共建構更公平合理、開放包容、安全穩定的網路空間。

中國國務院新聞辦公室周一 (7 日) 發布《攜手構建網路空間命運共同體》白皮書，顯示截至 2021 年，中國數位經濟規模達人民幣 45.5 兆元，在 GDP 的比重為 39.8%。數位經濟已成為推動中國經濟增長的主要動能，其規模連續多年居全球第二。

中國數位化水準和能力不斷提升，電子商務持續繁榮。白皮書顯示，2021 年中國實物商品網上零售額達人民幣 10.8 兆元，年增 12%，中國跨境電商進出口規模達人民幣 1.9 兆元，年增 18.6%。第三方支付交易規模持續擴大，服務業商業模式不斷創新，互聯網醫療、線上教學和遠距辦公等，都是加速服務業數位化發展的重要關鍵。

中國國家網信辦信息化發展局局長王崧指出，順應信息時代發展大勢對於網路強國建設提出了一系列新任務、新部署和新要求。要加強數位中國建設，樹立中國式現代化，加快新一代信息基礎設施建設，推動數位經濟與實體經濟融合發展，打造具有國際競爭力的數位產業集群，以新動能推動網路強國建設新發展。

國家網信辦強調，支持互聯網平台企業健康規範持續發展。王崧指出，對互聯網平台企業的行為，將依法依規展開日常監管，如果互聯網上出現突出亂象，也會展開「清朗」專項治理行動；將秉持促進發展與監管規範並行、政策引導和依法管理並舉、以及社會效益和經濟效益並重的理念，來為互聯網平台企業發展營造良好環境。

根據白皮書，截至 2022 年 6 月，中國網民規模達 10.5 億，互聯網普及率提升到 74%。累計建成開通逾 185 萬座 5G 基地台，5G 手機用戶逾 4.5 億，建成全球規模最大 5G 網路，是全球 5G 標準和技術領導者之一。中國將大力培育 AI、IoT、新一代通信網路等新技術新應用，推動經濟社會各領域從數位化、網路化向智能化加速躍升，進入創新型國家行列。