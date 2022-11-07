中國10月出口意外降0.3% 逾兩年來首度下滑

中國 10 月出口意外下滑 0.3%，為逾兩年來首度下降，顯示在全球經濟衰退風險升高情況下，需求出現降溫跡象。

中國海關總署周一（7 日）宣布，按美元計，10 月出口額為 2,983.7 億美元，較去年同期降 0.3%，遠不如經濟學家原估的成長 4.5%、9 月的增長 5.7%，並且是 2020 年 5 月以來首度下滑。

上月進口額為 2,132.2 億美元，下降 0.7%。貿易順差為 851.5 億美元，擴大 0.9%。

前十個月中國出口額為 2.99 兆美元，成長 11.1%，進口為 2.27 兆美元，增長 3.5%。貿易順差為 7,277 億美元，激增 43.8%。

出口動能減弱，導致中國經濟面臨更大壓力。由於房市低迷、封控措施，以及消費者支出疲軟，中國經濟已陷入困境。

過去兩年，由於國際市場需求強勁，出口韌性一直是中國經濟復甦的主要支撐，但隨著烏克蘭戰爭引發全球通膨，導致全球經濟遇到更多不確定性，加上疫情需求不再，這種情況似乎已經逆轉。

上海保銀投資管理公司總裁兼首席經濟學家 Zhang Zhiwei 說：「出口成長疲弱，可能顯示外部需求疲軟，也顯示疫情爆發導致供應中斷。隨著全球經濟減速，我預料未來數月出口增長仍會顯露疲態。」

中國商務部新聞發言人束珏婷上月也曾表示，出口動能預料會進一步減弱，第 4 季外部需求增長放緩的風險正在升高。她說，由於世界經濟和貿易成長放緩，中國的貿易環境日益複雜，不確定性仍在增加。