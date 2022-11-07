人民幣領跌 亞洲貨幣大多下挫 中國重申維持動態清零政策

大多數亞洲貨幣周一 (7 日) 下跌，因為美元從近期的跌勢中回穩，而中國重申繼續動態清零防疫，以及最新的疲弱經濟數據，更加深了擔憂情緒。

人民幣在亞幣中表現最差，在岸人民幣兌美元匯率下跌 0.4% 至 7.2131，離岸人民幣兌美元匯率下跌 0.6% 至 7.2176。中國衛生官員周末重申繼續致力於維持嚴格的清零防疫政策後，消除了最近有關政策可能放鬆的猜測，促使人民幣大跌。

最新公布的疫情數字，中國面臨自 5 月以來最嚴重的疫情，並預計這一趨勢將在未來幾個月內持續。

經濟數據顯示，中國 10 月出口意外下滑 0.3%，為逾兩年來首度下降。有鑑於中國是亞洲地區各經濟體的主要貿易夥伴，這一數據對亞洲市場來說是個壞兆頭。

其中，澳洲就倚賴中國作為商品市場，澳元周一兌美元匯率下跌 0.6%。日元下跌 0.4%，印度盧比下跌 0.3%，泰銖下跌 0.3%。

相較之下，美元在上周五大幅下跌後回穩，美元指數上漲 0.2%，而美元指數期貨上漲 0.1%，讓亞洲貨幣進一步承壓。

東南亞印尼盾上漲 0.3%，此前數據顯示，印尼第三季 GDP 增長略高於預期，年增多達 5.72%。

本周的焦點將是美國 10 月份的 CPI 通膨數據，預計本數據將顯示，全月的物價壓力仍然很高。