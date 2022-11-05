全球加密龐氏騙局 SEC起訴TCC吸金逾8萬枚比特幣

美國證券交易委員會 (SEC) 週五 (4 日) 正式起訴四名 Trade Coin Club (TCC) 主要營運者，涉嫌主導一起全球加密資產龐氏騙局，非法吸金逾 8 萬枚比特幣，詐取投資人近 3 億美元。

SEC 指控 TCC 自 2016 年至 2018 年間從全球逾 10 萬名投資人手中，詐騙約 82,000 枚比特幣 (當時市值約 2.95 億美元)。

SEC 表示，TCC 向投資人聲稱透過比特幣自動交易系統，進行「數百萬次微交易」，客戶每日能獲得 0.35% 的最低收益，但事實並非如此。TCC 實際上透過「借新還舊」，使用新客戶的存款來支付老客戶，而非所謂的機器人套利交易。

SEC 指控 TCC 非法吸金逾 8 萬枚比特幣 (圖片：AFP)

TCC 創辦人 Douver Torres Braga、TCC 高層 Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor 和 Jonathan Tetreault 均遭 SEC 起訴，涉及違反反欺詐和證券登記規定、違反聯邦證券法的經紀自營商登記規定。SEC 還要求四人返還籌集的現金。

SEC 加密執法負責人 David Hirsch 稱：「為確保加密市場公平和安全，我們將持續使用區塊鏈追蹤和分析工具來幫助追逮欺詐者。」

非農報告釋出後，加密貨幣價格隨美股同步走高，台北時間週六 (5 日) 截稿前，比特幣升超過 5%，暫報 21,354 美元，以太幣大漲逾 7%，暫報 1649 美元。