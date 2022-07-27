傳PayPal獲美對沖基金Elliott入股 盤前股價上漲約6%

據報導，有知情人士表示，美國對沖基金 Elliott Investment Management 持有電商支付巨擘 PayPal (PYPL-US) 的股份，受到相關消息刺激，週三 (27 日) 盤前股價上漲約 6%。

報導指出，Elliott 持有 PayPal 的股份，但尚不清楚持股的規模。Elliott 入股是爲了加速 PayPal 削減成本的步伐。Elliott 可能會因此成爲 PayPal 的前五大股東之一。

PayPal 目前面臨數個環境挑戰，諸如消費者重返實體店購物、預算因通膨上升而受擠壓、消費支出自實體貨物轉向服務。

由於最近幾季 PayPal 平台上客戶支出總額成長幾乎陷入停滯，為支撐利潤的增長，PayPal 從先前裁減了從事風險管理和運營工作的員工。

PayPal 當時表示，管理層持續在評估公司應如何運作，以確保公司能滿足客戶需求，通過最適合的公司架構以及管理流程來推進公司優先戰略業務，使公司獲利持續增長並長遠發展。

分析師 Trevor Williams 先前重申對其的「續抱」評級，並將目標價自 95 美元調降至 85 美元，主張線上商店流量成長惡化。摩根大通分析師 Tien-tsin Huang 也將 PayPal 目標價下砍 15 美元至每股 112 美元。

PayPal 將在下周公布新一季財報，該公司股價今年迄今已累積下跌約 60%。