〈台幣〉人民幣強彈 匯價貶轉升收32.185元 周線仍收黑

Fed 拍板升息 3 碼，並維持鷹派路線，帶動美元指數大漲，不過，亞幣今 (4) 日陸續回穩，隨著台股翻紅急拉、人民幣強彈，新台幣兌美元匯率也由貶轉升，終場升值 6 分，以 32.185 元作收。新台幣周線收黑，本周累計小幅貶值 0.12% 或 3.7 分。

新台幣兌美元今天以 32.25 元開出後，匯價偏弱，盤中最低來到 32.281 元，貶值 3.6 分，買、賣匯雙方呈現拉鋸，使得匯價貶幅並未進一步擴大，隨著股市買盤回籠，新台幣匯率貶幅同步收斂，並轉為升值，升破 32.2 關卡，最高來到 32.182 元。

新台幣兌美元匯率終場收在 32.185 元，升值 6 分，台北外匯市場成交金額放大至 9.72 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，人民幣受北京當局可能放鬆部分防疫限制激勵，升至一周以來高點，升幅達 0.53%，泰銖也強彈 1.1%，日元、新加坡幣也有 0.3% 以上的升幅，新台幣則升值 0.19%。

中央銀行昨 (3) 日公布第 3 季理監事會議紀錄，會中有兩名理事逆風主張應升息 1 碼，理由主要是通膨壓力仍在，物價漲幅高，基於穩定物價建議應升息 1 碼，更有理事直言，央行低估通膨，只升半碼對於抑制通膨與消彌預期心理沒有幫助。