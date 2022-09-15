報告：散戶持續逢低買入美股 但若跌破6月低點將引發拋售

根據 Vanda Research 週三 (14 日) 發布的最新報告，美國散戶在近期持續逢低買進，但有分析師警告，若是美股跌破 6 月前低點，恐引發散戶的拋售潮。

報告中指出，在週二 (13 日) 美國 8 月 CPI 高於預期促使美股崩跌當日，散戶投資人逢低買進了 20 億美元的股票。

報告稱，大部分買盤集中在追蹤那斯達克 100 和標準普爾 500 等更廣泛指數的股票型 ETF，以及蘋果 (AAPL-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 等科技巨頭，並且交易大多發生在收盤前的最後 10 分鐘。

然而，報告中表示，散戶的強勁表現未能支撐大盤，因為來自專業投資者的拋售壓力巨大。該機構估計，僅是槓桿型 ETF 的重新平衡，就讓美股流出超過 160 億美元。

報告也表示，散戶買盤走弱，同時多個投降指標都在閃爍警訊，意味著如果美股重新測試今年 6 月前的低點，短期內散戶投降的可能性將顯著增加。

Vanda 說道，散戶買盤疲軟部分是源於季節性因素，因為投資者通常會在暑假期間降低對金融證券的投資。而投資組合持續的損失，也可能導致信心低落，進而影響股票買入，該公司估計，今年迄今為止，一般投資人平均虧損 27%。

但是該機構也表示，散戶的投降可能暗示大盤已經觸底，到時候機構投資人可能大規模增加股票和科技曝險，而散戶則會觀望，促使美股出現可持續的反彈。