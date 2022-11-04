二戰以來最糟金融危機 避險基金Elliott：世界正走向惡性通膨  

知名避險基金「艾略特管理公司」(Elliott Management) 的高層向投資人警告，人類正邁向二次世界大戰以來最糟的金融危機，全球經濟可能落入惡性通膨，更多痛苦將到來。

金融時報 (FT) 取得艾略特管理公司致投資人信，信中指出，投資人不該以為自己陸續走過 1987 年股市閃崩、千禧年網路泡沫、2008 年全球金融危機、多個牛市和熊市，就假設自己已見識過一切。

該公司補充說，超級低廉資金的時期即將結束，可能引發一連串結果，這些結果將符合、甚至超越整個二戰後時期的界線。

信中表示，整個世界正朝「惡性通膨 (hyperinflation) 發展，可能導致全球社會崩壞，以及國內或國際間的衝突」。

標普 500 今年初以來已經下跌 19%，債券也暴跌，讓投資人幾乎走投無路。然而，這家由 Paul Singer 和 Jonathan Pollock 領軍的避險基金預測，金融市場跌得還不夠深，股市跌逾 50% 將是「正常」的，儘管他們無法預測何時成真。

艾略特管理公司把當今全球經濟情勢的問題歸咎在美國聯準會 (Fed) 官員身上，他們指出，Fed 官員過去對高通膨的原因不夠誠實，他們明知問題出在兩年前在疫情最猖獗時期實施的超寬鬆貨幣政策，卻只是一昧把責任推給疫情導致的供應鏈中斷。

艾略特主管向投資人警告，以為自己歷經一切而不感到恐慌，並不符合當前局勢。

艾略特管理公司成立於 1977 年，總部位於佛羅里達州，以向上市公司施壓為名。根據 FT 統計，艾略特管理公司今年來的績效為 6.4%，45 年間只有兩年是虧損的。