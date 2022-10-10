提早進入折扣戰 今年美國假期線上購物動能恐將疲弱

經過數月的降低促銷，以及零售商爭相降價拋售庫存，今年假期購物季想讓購物者再掏錢包可能並不容易。

在錯估購物者在疫情之後的瘋狂購物後，零售商已經在努力出售產品。飆升的通貨膨脹也一直在壓縮消費者，迫使企業進一步降價以吸引消費。為了爭奪假日消費，零售商越來越早提供優惠。

預計所有這些因素都會抑制對大型假日銷售的需求，即使是網購。

Adobe 成長行銷和洞察力副總裁布朗 (Patrick Brown) 說：「今年假期的形式看來會有所不同，10 月的提早下折扣拉動了網購星期人前後的支出。」該公司採用零售商的交易數據，對線上假日銷售進行年度預測。

根據 Adob​​e 的數據，今年黑色星期五的線上銷售額預計將僅較去年同期成長 1%，而網購星期一的收入預計將成長 5.1%。總體而言，整個假期期間的線上支出預計將成長 2.5%，這是自 Adob​​e 於 2015 年開始追踪這個數字以來的最小增幅。Adobe 甚至警告銷售額可能出現 2% 至 5% 的下降。

去年的假日購物季也提早開始。但那是因為供應鏈瓶頸導致各種產品短缺，購物者爭先恐後地搶購禮物。

但現在，零售商主動提早提供折價交易，若非為了擺脫庫存，就是為了爭奪業務。持續的折扣意味著這個假期的支出可能會更加分散。

Adobe Digital Insights 資深總監許任納 (Taylor Schreiner) 表示：「這是自從電子商務獨立計算以來，第一年事情變得更加無法預測。」

亞馬遜 (AMZN-US) 周二 (11 日) 將舉行今年的第二個 Prime Day，這代表這家線上零售巨頭在一年中第一次有兩個折扣日。Target (TGT-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 等主要零售商也很早就開始提供折扣。

沃爾瑪的線上活動 Rollbacks & More 於周一 (10 日) 至周四 (13 日) 舉行，電子產品、玩具、服裝等商品都將進行降價促銷。Target 的 Deal Days 於上周舉行，該零售商正將從該活動一路延長至平安夜。

提早促銷可能意味著，到傳統上感恩節後的假日購物季開始時，人們已經買足了禮物和裝飾品。根據會計師事務所普華永道的數據，只有 20% 的消費者會在黑色星期五購物，比 2019 年和 2020 年的 36% 有所下降；2021 年沒有問過這個問題。

與往年不同的是，今年感恩節可能會有更多商店關門。沃爾瑪和 Target 宣布它們的商店將在假期關閉。