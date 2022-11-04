美股重點新聞摘要2022年11月04日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：星巴克 (SBUX)、PayPal(PYPL)、思佳訊 (SWKS)、DoorDash(DASH)

德國 10 月工業訂單

美國 10 月非農、失業率

拿鐵漲價消費者仍買單 星巴克 Q3 業績勝預期

即使美國通膨升溫、星巴克 (Starbucks) 漲價因應，北美消費者仍願付更多錢買杯拿鐵，加上中國營收降幅小於預期，這家連鎖咖啡龍頭交出優於市場預期的 2022 會計年度第 4 季銷售，周四 (3 日) 盤後股價應聲上漲。閱讀全文...

Paypal Q3 業績亮眼 但 Q4 營收不及預期 盤後挫近 10%

PayPal (PYPL-US) 周四 (2 日) 盤後公布第三季獲利和營收高於預期，但第四季營收預期不及分析師預期，盤後一度挫近 10%。閱讀全文...

2 年 / 10 年美債殖利率曲線倒掛 逾 40 年來最嚴重

2 年期與 10 年期美債殖利率曲線週四 (3 日) 倒掛幅度創新紀錄，觸及自 1980 年代初聯準會積極緊縮政策以來最嚴重程度。閱讀全文...

撙節行動升級！傳蘋果凍結研發以外的人事招聘

彭博引述知情人士報導，蘋果已停止研發工作以外的人力招募，繼先前削減預算、放慢招聘步伐之後，撙節行動已進一步升級。閱讀全文...

經濟前景不確定 亞馬遜凍結招聘

美國電商巨擘亞馬遜人資主管周四（3 日）表示，為因應「不尋常的宏觀經濟環境」，公司將凍結招聘員工幾個月的時間，同時觀察未來經濟與業務形式，以便做出有意義的調整。閱讀全文...