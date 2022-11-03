〈國巨法說〉選在景氣低迷時擴大布局 陳泰銘看好更具優勢

國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網記者彭昱文攝)
國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網記者彭昱文攝)

國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘表示，其實早在七年前就有擴大感測器布局的規劃，但時機不對，隨著現在國巨體質轉佳，加上在景氣低迷時擴充會更具優勢，因此決定出手併購。

陳泰銘回顧七年前，就想從電流、電壓感測器跨入溫度、壓力等領域，但當時國巨還只是一個區域型公司，隨後被動元件產業迎來一波榮景，國巨也擁有不少現金，加上景氣低迷，成為一個出手併購的好時機。

陳泰銘解釋，景氣好的時候，光是買機器，交期都長達 18 個月，因此國巨在產業榮景時，並不會進行大幅擴充，而是建立財務能力，因為在景氣下行時，不只在併購有好的條件，在機器設備的取得，以及原材料的議價上，都更具優勢，日後也比同業更有競爭力。

國巨總經理暨執行長王淡如則指出，在智能社會和汽車電子化、工控等成長趨勢明確之下，對感測器的需求將持續增加，未來幾年感測器年複合成長率估計達 6%。

王淡如指出，不論是 Heraeus Nexensos 或是 Telemecanique Sensors，在各自母公司中都遇到感測元件不是核心事業的情況，因此在資源跟發展上較受限，但對國巨來說，元件就是本業，可以提供更好的資源。

另外，兩家感測器公司除了在產品技術、應用都屬於利基型領域，主要市場也都在歐美，王淡如看好，不只國巨可以協助兩家公司擴大亞洲市場，國巨也能藉此進一步擴大歐美布局，達到互補效益。

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