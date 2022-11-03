〈國巨法說〉二家公司明年上半年交割 估貢獻年營收130億元增幅約1成

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 相繼併購二家歐洲感測器公司 Heraeus Nexensos、Telemecanique Sensors，預計將在明年上半年完成交割，可望貢獻年營收 130 億元，以國巨目前年營收估算，併購挹注增幅約 1 成。

國巨總經理暨執行長王淡如表示，Telemecanique Sensors 去年營收 105 億元、Heraeus Nexensos 去年營收 24.5 億元，加上國巨現有的電流、電壓感測器產品，併入兩家公司後，感測器事業年營收估達 190 億元，較原先金額成長 2 倍。

王淡如進一步指出，Telemecanique Sensors 及 Heraeus Nexensos 的產品跟國巨沒有高度重疊，因此在主管機關審核上應該沒有太大問題，預計明年上半年就可完成交割，且兩家公司毛利率優於目前國巨平均水準，併入後可望提振整體獲利。

併入國巨後，王淡如認為，短期最先看到的效益會在銷售上，藉由國巨集團的全球通路，尤其是日本等亞洲地區，兩家公司的產品可望擴大銷售；中長期來看，國巨在成本管控以及效率提升上相當有經驗，毛利率可望進一步優化。

國巨董事長陳泰銘也以過去併購的美國基美以及普思為例，基美在加入國巨前，毛利率約 27-28%、普思也才 20 出頭，但經由國巨協助後，這幾年已經大幅提升，凸顯集團的競爭力。