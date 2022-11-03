〈財委會質詢〉強勢美元擊垮亞幣掀金融風暴？ 楊金龍：可能性不高

美國聯準會鷹浪太強，拖累非美貨幣重貶，市場憂心在亞幣齊貶壓力下恐再掀金融風暴，但中央銀行總裁楊金龍認為，世界各國在歷經亞洲金融風暴後，都已建構完整體制，因此再次出現金融風暴的可能性不高。

楊金龍今 (3) 日赴立法院財委會進行專案報告，他在答詢時針對立委質詢，做上述回應。

國民黨立委賴士葆質詢時提及，1997 年的亞洲金融風暴就是因泰銖重貶所引起，今年以來聯準會強勢升息，帶動美元大幅升值，亞洲貨幣齊貶，央行是否擔憂市場可能再度掀起金融風暴？

楊金龍對此表示，市場歷經 1997 年的亞洲金融風暴、2008 年的金融海嘯後，每個國家記取教訓，已經建立較完整的機制，因此目前看來，再度出現金融風暴的機率不高。

對於聯準會暗示還會繼續升息，楊金龍認為，聯準會主席鮑爾在記者會談話，給市場感覺再度「放鷹」，而美國這波升息是急速上升，但因貨幣政策的後座力都是落後反應，換言之，研判這波升息的影響將會在之後慢慢顯現。

另外，市場預期，聯準會目標利率將持續升至 5% 以上，立委關切對於聯準會持續升息，央行的態度為何？楊金龍則說，市場的預測經常上上下下，但這中間也會慢慢消化後，再度重新預測，因此美國利率是否升至 5% 甚至到 5.25%，目前還說不準。