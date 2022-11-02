〈財委會報告搶先看〉升息效應 央行明年繳庫金額回升至1800億元

中央銀行 112 年度預算報告出爐，明年預算繳交國庫官息紅利，全數列為行政院歲入預算，合計共新台幣 1800 億 2495 萬元，較今 (111) 年度預算繳庫增加約 50 億 907 萬元。

明年央行繳庫預算，主要與主要央行啟動升息循環、市場利率走揚，進而帶動央行收益跟著增加有關。

央行報告指出，央行是編製附屬單位預算之營業基金預算， 財委會將另訂期專案審查，屆時將就 112 年度預算製作詳細報告。