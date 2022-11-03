〈美股早盤〉市場憂Fed升息周期遠未結束 主要指數開低

市場擔心美國聯準會（Fed）升息周期遠未結束，儘管有跡象顯示未來將小幅升息，美國公債殖利率攀升，美股主要指數周四（3 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 170 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或 1%，標普 500 指數跌近 1%，費城半導體指數跌近 1.8%。

美國通膨居高不下之際，經濟仍保持彈性，Fed 主席鮑爾的發言給押注央行政策轉向的交易員潑了一盆冷水。與此同時，美國上周初領失業金人數仍抱持在歷史新低附近，顯示就業市場依然強勁，美國經濟步入衰退的可能性逐漸攀升，而溫和衰退的可能性正在下降。

鮑爾在記者會上先表示「最快將在 12 月放慢升息步伐」，此前的決策聲明也暗示鴿派轉向循序漸進，市場一度備受鼓舞，美股主要指數短線拉高。

但隨後他話鋒一轉，稱終點利率可能會高於 Fed 在 9 月的預期，而且再次強調，歷史經驗警告不要過早放鬆政策。此發言論被市場解讀為鷹派訊號，交換合約交易市場目前對聯邦基金利率的峰值定價為 5.10%。

Fed 會議之後，全球債券價格周四大跳水，美國兩年期公債殖利率飆升至 4.7%，但仍低於聯邦基金期貨價格所反映的高峰 5.06%。

繼 Fed 升息之後，英國央行（BOE）周四升息 3 碼 （75 個基點）將政策利率從 2.25% 提高至 3%，符合經濟學家預期，此次升息幅度刷新英國自 1989 年以來新高，利率水準升至 14 年來新高。

對於利率終點，英國央行強烈駁斥市場對未來升息規模的預期，並表示利率峰值可能「低於市場預期水準」。如果利率遵照市場曲線，英國可能出現兩年的經濟衰退。英國繼續激進升息後，英鎊兌美元貶值 1.8% 至 1.1183 美元。

截至台北時間周四（3 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Under Armour(UAA-US) 早盤上漲 5.85%，至每股 7.51 美元

運動服飾品牌商 Under Armour 上季財報表現佳，營收年曾 2% 至 15.7 億美元，略高於分析師預期的 15.5 億美元平均預期。不過由於美元走強與需求走軟，該公司下調全年營收與獲利預期。

派樂騰 (PTON-US) 早盤下跌 13.09%，至每股 7.50 美元

健身器材製造商派樂騰（Peloton）盤前股價暴跌逾 18%，由於該公司的財報表現黯淡，營收與虧損均遜於華爾街分析師預期，此外第四季財測也黯淡。派樂騰上季營收報 6.165 億美元，低於市場預期的 6.501 億美元，每股虧損 1.2 美元，遜於市場預期的每股虧 0.64 美元。

派樂騰預估第四季營收介在 7 億美元至 7.25 億美元之間，雖較前季成長，但遠低於分析師預期的 8.74 億美元。

莫德納 (MRNA-US) 早盤下跌 7.94%，至每股 136.82 美元

新冠疫苗公司莫德納（Moderna）上季財報表現不佳，每股獲利僅有 2.53 美元，遠低於市場普遍預期的 3.29 美元。此外莫德娜還下調新冠疫苗的全年銷售量預測，利空消息重擊該股盤前股價下跌近 12%。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月貿易收支報 - 733 億美元，預期 - 722 億美元，前值 - 657 億美元

美國 9 月商品貿易收支修正值報 - 919.1 億美元，前值 - 922.2 億美元

美國上周初領失業金人數報 21.7 萬人，預期 22 萬人，前值 21.8 萬人

美國上周續領失業金人數報 148.5 萬人，預期 145 萬人，前值 143.8 萬人

美國 9 月耐久財訂單月增率修正值報 0.4%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 9 月工廠訂單月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 10 月 ISM 非製造業指數報 54.4，預期 55.5，前值 56.7

華爾街分析：

Mutual Limited 投資長 Scott Rundell 說：「每當市場抓到一絲鴿派消息後，就會被潑冷水，未來股市仍不斷波動。」

法國東方匯理銀行（Credit Agricole CIB）駐香港資深外匯策略師 David Forrester 表示，在聯邦公開市場委員會（FOMC）公布利率決議與 Fed 主席鮑爾記者會後，美元多頭部位可能會出現一些技術性修正情況。