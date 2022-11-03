〈財報〉漢堡王和Tim Hortons銷售佳 Restaurant Brands財報超越預期

Restaurant Brands International (QSR-US) 周四 (3 日) 公布的上季獲利和營收都超出分析師的預期，得益於漢堡王和 Tim Hortons 的銷售成長。

該公司股票在周四盤前交易持平。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司財報內容與華爾街的預期相比如下：

●調整後每股獲利 96 美分，高於預期的 80 美分

●營收 17.3 億美元，高於預期的 16.6 億美元

當季淨銷售額成長 15.5% 至 17.3 億美元。全球同店銷售額成長 9.1%。

在強勁的國際業務成長推動下，漢堡王同店銷售額成長 10.3%。在美國，這家漢堡連鎖店一直落後於競爭對手，這促使 Restaurant Brands 於 9 月宣布一項 4 億美元計畫以提振銷售。本季美國同店銷售額成長了 4%。

Tim Hortons 的同店銷售額成長 9.8%。這家咖啡連鎖店的加拿大同店銷售額成長 11.1%，代表其轉型已經成功。Restaurant Brands CEO 齊爾 (Jose Cil) 在財報聲明中表示，新的菜單和「物超所值」推動了 Tim Hortons 的銷售額上揚。

至於佰百雞 (Popeyes Louisiana Kitchen) ，其同店銷售額成長 3.1%。這家炸雞連鎖店的美國同店銷售額成長 1.3%。

Restaurant Brands 產品組合的最新成員 Firehouse Subs 的同店銷售額持平。該公司於 2021 年底以 10 億美元收購了這家三明治連鎖店，並一直專注於在國際上擴張。

Yum Brands (YUM-US) 周三 (2 日) 公布其 Taco Bell 和肯德基連鎖店的同店銷售額大幅成長。該公司表示，消費者行為總體上沒有變化，而且事實證明，美國更多的高價菜單項目很受歡迎。

麥當勞 (MCD-US) 上周還表示，其美國同店銷售受到客流量增加和售價上漲的推動。這家漢堡巨頭表示，它正在吸引更多選擇速食而不是高價餐廳用餐的顧客。

截至 9 月 30 日當季，Restaurant Brands 淨利 5.3 億美元，合每股 1.17 美元，高於一年前的 3.29 億美元，或每股 70 美分。

與其他跨國公司一樣，Restaurant Brands 的業績也受到美元走強的影響。該公司報告匯損達 3000 萬美元。

不計項目，該公司每股獲利 96 美分。