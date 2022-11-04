〈財報〉Under Armour上季業績傳佳音 看淡前景下調全年財測

運動服飾品牌商 Under Armour 周四（3 日）公布 2023 會計年度第二季財報，營收和獲利表現優於華爾街分析師預期，不過下調該年度財測，以應對關鍵的年底假期購物季消費者需求疲軟和美元走強問題。

財報顯示，Under Armour 第二季（截至 9/30）營收年增 2% 至 15.7 億美元，優於分析師平均預估的 15.5 億美元，經調整後每股獲利報 0.2 美元，也高於分析師預估的 0.16 美元。第二季淨利報 8,883 萬美元，合每股獲利 0.19 美元，低於去年同期淨利為 1.1344 億美元或每股獲利 0.24 美元。

Under Armour 在新冠疫情期間銷售經歷兩年的風光成長，但在過去幾個月內，由於美國數十年來新高的通膨迫使消費者減少非必需品的購買，導致該公司獲利大幅縮水。其他如 Nike(NKE-US)、愛迪達等規模較大的對手也曾示警，由於需求疲軟，年底假日購物季的業績恐將受到衝擊。

Under Armour 執行長 Colin Browne 表示：「雖然我們預估當前宏觀經濟背景仍不確定，但正在採取平衡措施來緩重短期的壓力。」該公司一直在加大服飾與鞋類商品折扣和促銷力道，試圖吸引更多注重成本的客戶並與競爭對手較勁。

展望未來，Under Armour 預估 2023 會計年度營收將以較低的百分比個位數成長，而先前的預估為成長 5% 至 7%，另外估該年度經調整後每股獲利介在 0.56 至 0.6 美元區間，低於先前預估的 0.61 至 0.67 美元。

截稿前，Under Armour(UAA-US) 盤中股價在財報利多消息加持下大漲 12.82%，每股暫報 8.01 美元，扭轉早盤頹勢。