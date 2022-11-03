聯準會昨日升息3碼，今日英國央行也將跟進？

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 16 分)：

■道瓊指數：上漲 47 點，漲幅 0.15% 至 32225。

■那斯達克 100 指數：上漲 15.25，漲幅 0.14% 至 10959.75。

■標普 500 指數：上漲 5.50，漲幅 0.15% 至 3774.25。

【今日總經數據】今晚 8 點英國央行將公布其利率決策，隨著英國 9 月通膨來到 10.1% 的 40 年歷史高位，目前市場預期本次將與昨晚聯準會維持相同步調升息 3 碼至 3%，為 1989 年以來最大的加息幅度，近期高盛預期英國 2023 年經濟成長從 - 1% 再下滑至 - 1.4%。

二、美股盤前關注重點：

１. 馬斯克再傳將削減推特 50% 員工：馬斯克自 10 月 27 日正式收購推特後，已解僱了幾位高管，包含首席執行長帕拉格 · 阿格拉瓦爾、首席財務長內德 · 西格爾以及法務、信託和安全負責人 Vijaya Gadde。據彭博社報導，高級人員被要求將員工減少一半，並要求領導人列出將被裁員的團隊人員名單。(延伸閱讀：必需消費品 ETF 指數介紹，前三大成份股為 PG、可口可樂、百事可樂！)

2. 波音預期將於 2025~2026 年會有穩定的現金流：波音公司昨日預告將在未來三至四年內全面復甦，波音公司首席執行官戴夫卡爾霍恩表示，過去三年中因 737 MAX 墜機事件導致飛機長期停飛，後又因 Covid-19 大流行而崩潰。如今波音面臨的問題其為供應鏈以及返工。大流行期間，大多人離職後，大大小小的航空航天供應商都在努力重新聘用與培訓新員工。

然而卡爾霍恩認為這些都將在未來慢慢被解決。另一個問題則是已完工但仍停放在倉庫的飛機，此有大量工作要做，包含 270 價單通道 737MAX 和 115 架寬體 787 夢幻客機。其中 138 架 MAX 是為提供給中國行工公司的，但鑑於中美政治關係緊張，目前這些航空公司尚未有要接收的跡象。目前波音已重新開始銷售這些飛機。

3. 星巴克 (SBUX.US) 2022 財年 Q4 季報：星巴克將於今晚盤後發布季報，星巴克最大交易市場在北美，第二大在中國。北美隨著疫情趨緩，需求日益強勁，中國則因疫情的關係消費萎靡不振，上季度銷售額暴跌 44%。目前市場仍預期第四季度北美將維持高個位數的速度增長，中國區則可能下滑 19%，另外歐洲區的銷售也可能將下滑。目前市場預期第四季度星巴克的季度收入將為 8.32B，EPS 預估為 0.72 美元。

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