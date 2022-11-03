政院拍板 中小企業競爭力提升方案5年投入950億元

行政院長蘇貞昌今 (3) 日在院會聽取經濟部報告後表示，政府整合跨部會資源，全盤性提出「中小企業整體競爭力提升方案」，預計 5 年投入 950 億元，打造具國際競爭力的新世代中小企業。經濟部表示，將提出四大行動策略，協助中小企業升級轉型。

經濟部說明，首先在淨零碳排部分，出口產業跟製造業都要因應國際減碳要求，希望讓中小企業對減碳思維跟人才培育有所準備，也希望輔導服務業跟製造業做綠色經營；另希望透過融資資源，協助產業取得綠色轉型的資金。

數位轉型方面，經濟部表示，目前有用雲世代來導入數位工具，數位部也有雲世代補助方案，提供中小企業 3 萬元補助，使用雲市集平台方案做數位轉型；數位貿易部分則透過國內數位群聚發展新的商業模式；也會推廣中小企業使用工商憑證，介接政府各項資源，運用社會共享服務做決策跟行銷，其中 AIOT 大數據分析是數位轉型重點。

創新加值的部分，經濟部指出，將以新創推升企業能量，以大帶小，產學研合作衍生新創商用落地；並鼓勵主題或聯盟合作，提案創新研發，串聯供應鏈合作，提升技術或服務價值；也會提供融資保證，充裕供應鏈資金取得。

最後是在地共榮方面，經濟部表示，返鄉或移居到故鄉經營事業，需要很大的力量，提供青年創業貸款，或是地方創生輔導，讓年輕朋友能夠返鄉服務運用資源，做事業的發展。

另外，很多商圈具有故事性，還有人文發展脈絡，期待消費者利用休閒時做旅遊體驗，也鼓勵商圈店家做故事行銷。

經濟部強調，政府將持續力挺中小企業，培植創新研發能量，打造中小企業成為未來的護國山群，同時強化產業供應鏈韌性，共創台灣經濟成長新動能。